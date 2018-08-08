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08.08.2018, 14:05

Украина надеется на разбирательство по Филлипсу за терроризм

Украина надеется на разбирательство по Филлипсу за терроризм - Фото
Грэм Филлипс (фото - Ukraine's Emb. to UK/Twitter)

Украинское посольство в Британии напомнило, что передавало британскому МИД информацию по деятельности задеражнного Грэма Филлипса в Донбассе

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Правоохранители в Британии могут расследовать террористическую деятельность в Украине прокремлевского блогера Грэма Филлипса, которого сегодня задержали за провокацию в грузинском посольстве в Лондоне. Такое ожидание выразило посольство Украины в Великобритании в Twitter

В дипломатическом ведомстве отметили, что информацию о деятельности Филлипса в Донбассе передавали в Министерство иностранных дел Великобритании. 

Сегодня в Лондоне в посольстве Грузии Филлипса задержали. Он ворвался на выставку к годовщине войны в Грузии с криками о "фашистах и натовских зомби".

С 2014 по 2017 год Филлипс периодически был в Донбассе, где вместе с боевиками снимал пропагандистские ролики для кремлевских СМИ.

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Теги: Великобритания, Украина, Донбасс, Грэм Филлипс
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