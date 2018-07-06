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06.07.2018, 18:43

Украина обвинила Facebook в де-факто содействии боевикам ДНР/ЛНР

Украина обвинила Facebook в де-факто содействии боевикам ДНР/ЛНР - Фото
Фото: Getty Images

В Министерстве информполитики считают неправильным, что террористические формирования свободно распространяют свою пропаганду в Facebook

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Министерство информационной политики Украины обратилось с письмом к руководству компании Facebook. Как считают чиновники, соцсеть нарушает свободу слова украинских пользователей, а также де-факто содействует России и террористическим организациям ДНР и ЛНР в распространении фейковых новостей и пропаганды. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В письме говорится, что террористические формирования свободно распространяют свою пропаганду в Facebook, транслируя призывы к нарушению конституционного строя Украины и ее территориальной целостности.

Вместе с тем, МИП обращает внимание, что в официальных стандартах Facebook указано, что сообщество не допускает присутствия в социальной сети организаций и лиц, занимающихся террористической деятельностью. "А украинские органы государственной власти признают "ДНР" и "ЛНР" именно террористическими организациями", - говорится в релизе.

Одновременно с этим, по словам чиновников МИП, администрация Facebook по жалобам "российских тролей" каждый год блокирует "сотни украинских активистов", которые "противодействуют информационной агрессии РФ". При этом министерство в письме руководству соцсети приводит список из 14 человек.

Министерство информполитики просит руководство компании сделать невозможным использование инструментария Facebook "как средства ограничения свободы слова украинских активистов, противостоящих гибридной войне, развязанной РФ, и вместо этого принять оперативные и действенные меры по прекращению функционирования в социальной сети страниц и групп, деятельность которых противоречит стандартам сообщества, поскольку их деятельность имеет деструктивные последствия для украинского народа, а также для имиджа самой компании".

Письмо подписал и.о. министра информационной политики Дмитрий Золотухин. 

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Теги: facebook, блокирование, пропаганда, днр, активисты
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