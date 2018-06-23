Украина примет участие в саммите НАТО: в МИД сообщили детали

Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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В связи с насыщенностью программы саммита будет проведено трехстороннее заседание Украина-Грузия-НАТО, сообщил глава МИД Павел Климкин

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Украина примет участие в саммите НАТО 11-12 июля в Брюсселе в формате трехстороннего заседания, в котором, кроме нее и Альянса, также будет участвовать Грузия. Об этом министр иностранных дел Павел Климкин сообщил сегодня журналистам во время рабочей поездки во Львовскую область.

Необходимость проведения единого заседания Украина-Грузия-НАТО глава МИД объяснил тем, что предстоящий саммит будет довольно "упакованным", то есть с насыщенной программой.

По словам Климкина, такой формат заседания объясняется также совместным стремлением Украины и Грузии вступить в Североатлантический альянс и вопросом безопасности в Черноморском регионе после оккупации Крыма Россией.

Проведение традиционного заседания комиссии Украины-НАТО сейчас заблокировано Венгрией, которая таким образом добивается пересмотра языковой нормы закона об образовании, якобы ограничивающей права венгерского нацменьшинства в использовании родного языка.

13 июня 2018 года замминистра иностранных дел Елена Зеркаль заявила, что Украина отстает от Грузии в проведении реформ, необходимых для вступления страны в НАТО, во всех сферах.