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05.06.2018, 12:39

Деминициативы назвали лидеров президентской гонки в мае: опрос

Деминициативы назвали лидеров президентской гонки в мае: опрос - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В список кандидатов на президентских выборах социологи включили людей, которых избиратели знают и которые могут принять участие в выборах

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В майском президентском рейтинге лидируют Юлия ТимошенкоАнатолий Гриценко и Юрий Бойко, а действующий глава государства Петр Порошенко занимает четвертое место в гонке. Такие результаты опроса озвучил на пресс-конференции директор соцслужбы центра им. Разумкова Андрей Быченко, передает корреспондент LIGA.net.

Если бы выборы прошли в мае, то первое место заняла бы Юлия Тимошенко (13,3%), второе - Анатолий Гриценко (9,4%), третье - Юрий Бойко (8,4%). Далее идут Петр Порошенко (7,6%), Олег Ляшко (7,4%), Святослав Вакарчук - 5,6%, Вадим Рабинович - 5,5%, и Владимир Зеленский - 5,0%.

В опросе указаны ответы респондентов, которые заявили о готовности голосовать на выборах.

Подавляющее большинство граждан (68%) планируют принять участие в выборах президента, тогда как однозначно не хотят только 17% (остальные респонденты еще не определились в этом вопросе). Среди регионов несколько отличаются юг, где уровень готовности к участию в выборах заметно меньше - 54%, и запад, где готовность к участию в президентских выборах самая высокая - 76%.

Быченко отметил, что результаты опроса очень сильно зависят от предлагаемого респондентам списка, и этот список может отличаться от списка кандидатов, которые реально пойдут на выборы. В список кандидатов на президентских выборах социологи включили людей, которых избиратели знают и "о которых подозревают, что они могут принять участие в выборах".

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Опрос профинансирован Агентством США по международному развитию USAID и проведен с 19 по 25 мая 2018 года среди 2019 граждан от 18 лет и старше во всех регионах страны (за исключением оккупированных территорий). Погрешность не превышает 2,3%.

Ранее глава государства заявил, что досрочные выборы в парламент, которых добивается оппозиция, "минимум на год" поставят на паузу все реформы.

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Теги: президентские выборы, выборы, президент, опрос, центр Разумкова
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