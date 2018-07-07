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07.07.2018, 19:50

Умер украинский диссидент Левко Лукьяненко

Умер украинский диссидент Левко Лукьяненко - Фото
Левко Лукьяненко (фото - facebook.com/petroporoshenko)

Жена Левко Лукьяненко сообщила, что он скончался в больнице

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В реанимации скончался украинский политзаключенный, диссидент и бывший народный депутат Украины Левко Лукьяненко. Об этом сообщила его жена, передает Радио Свобода.

Согласно сообщению, он умер 7 июля в больнице в Киеве после продолжительной болезни.

Лукьяненко не дожил полтора месяца до своего 90-летия.

Ранее о том, что Лукьяненко попал в реанимацию, сообщил экс-народный депутат Владимир Яворивский.

Президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман уже подтвердили информацию о его смерти.

"Смерть вырвала у нас того, кто был живым символом несокрушимости украинского духа, кто завоевал нам Независимость Украины в ХХ веке - Левка Лукьяненко. Его не сломали советские концлагеря, не испугала нынешняя российская агрессия. Он передал нам главный огонь своей жизни - любовь к Украине", - отметил президент Петр Порошенко у себя в Facebook.

Он подчеркнул, Лукьяненко был из когорты настоящих Героев. "А они не умирают", - добавил президент.

Левко Лукьяненко - диссидент, соучредитель Украинского Хельсинского группы, народный депутат четырех созывов Верховной Рады. Удостоен звания Герой Украины.

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Теги: Левко Лукьяненко
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