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29.05.2018, 13:16

Уволен судья, давший Крысину условный срок за "хулиганство"

Уволен судья, давший Крысину условный срок за "хулиганство" - Фото
Олег Линник (скриншот из видеозаписи)

Олега Линника уволили на сегодняшней заседании Высшего совета правосудия

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Cудья Шевченковского районного суда Киева Олег Линник, который дал условный срок главарю "титушек" во время Майдана Юрию Крысину, был уволен решением Высшего совета правосудия. Об этом было объявлено на сегодняшнем заседании ВСП.

Несколько дней назад Линник подал заявление об отставке.

Решением Линника фигурант дела об убийстве журналиста "Вестей" Вячеслава Веремия Крысин был приговорен к четырем годам условно по статье "хулиганство", хотя обвинение требовало для него шесть лет тюрьмы.

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22 декабря 2017 года суд признал Крысина виновным в "хулиганстве и нанесении легких телесных повреждений" журналисту Вячеславу Веремию в день его убийства - 18 февраля 2014-го, приговорив к четырем годам тюрьмы условно. Подсудимого освободили в зале суда. Крысин признал, что получил от уголовного "авторитета" $20 тысяч на запугивание и террор против участников Майдана, но отрицает умышленное убийство Веремия. ГПУ обжаловала приговор.

15 марта Крысин не явился на заседание суда якобы из-за опасения за свою жизнь. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, постановив привести Крысина в здание суда принудительно. 29 марта его повторно арестовали на два месяца без права внесения залога.

Следующее заседание суда по этому делу состоится 13 июня.

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Теги: высший совет правосудия, Вячеслав Веремий, Юрий Крысин, увольнение, олег линник
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