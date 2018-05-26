В Киеве неизвестные испортили граффити времен Майдана - фото

В Киеве на улице Грушевского неизвестные разрисовали восстановленные граффити времен времен Майдана. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.
Согласно сообщению, неизвестные на изображениях с портретами Тараса Шевченко, Ивана Франко и Леси Украинки, получивших название Иконы Революции, сделали надписи красной краской.
В ведомстве добавили, что полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия для задержания злоумышленника, а также устанавливают наличие записей камер видеонаблюдения, которые могли бы зафиксировать правонарушение.
Сейчас решается вопрос о квалификации правонарушения.
Фотографии испорченных граффити опубликовал на своей странице в Facebook Роман Котляр.
Фото: Roman Kotlar/Facebook
В сентябре 2017 года граффити времен Майдана - портреты Тараса Шевченко, Ивана Франко и Леси Украинки были стерты владельцем магазина "Эмпориум" на Грушевского. После разгрома магазин был закрыт.
14 октября изображения были восстановлены. В то же время автор граффити назвал их восстановление актом вандализма.
По факту уничтожения рисунков прокуратура открыла уголовное производство. Владелец магазина Игорь Доценко объявил о его закрытии.