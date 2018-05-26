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26.05.2018, 02:14

В Киеве неизвестные испортили граффити времен Майдана - фото

В Киеве неизвестные испортили граффити времен Майдана - фото - Фото
Фото: Roman Kotlar/Facebook

Восстановленные ранее изображения на фасаде здания по улице Грушевского были разрисованы красной краской

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В Киеве на улице Грушевского неизвестные разрисовали восстановленные граффити времен времен Майдана. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Согласно сообщению, неизвестные на изображениях с портретами Тараса Шевченко, Ивана Франко и Леси Украинкиполучивших название Иконы Революциисделали надписи красной краской.

В ведомстве добавили, что полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия для задержания злоумышленника, а также устанавливают наличие записей камер видеонаблюдения, которые могли бы зафиксировать правонарушение.

Сейчас решается вопрос о квалификации правонарушения. 

Фотографии испорченных граффити опубликовал на своей странице в Facebook Роман Котляр.

Фото: Roman Kotlar/Facebook 

В сентябре 2017 года граффити времен Майдана - портреты Тараса Шевченко, Ивана Франко и Леси Украинки были стерты владельцем магазина "Эмпориум" на Грушевского. После разгрома магазин был закрыт. 

14 октября изображения были восстановлены. В то же время автор граффити назвал их восстановление актом вандализма.

По факту уничтожения рисунков прокуратура открыла уголовное производство. Владелец магазина Игорь Доценко объявил о его закрытии.

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Теги: Эмпориум, грушевского, иконы майдана, граффити
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