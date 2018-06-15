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15.06.2018, 13:47

Кремль в ответ на сообщение о Трампе и Крыме заявил о "фейкньюс"

Кремль в ответ на сообщение о Трампе и Крыме заявил о "фейкньюс" - Фото
Дмитрий Песков (фото – kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался от комментариев по этому поводу, сославшись на большое количество "лживых новостей" в прессе

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В Кремле "не уверены" в достоверности сообщений СМИ о том, что президент США Дональд Трамп во время ужина с лидерами Большой семерки в Канаде якобы заявил, что временно оккупированный украинский Крым является российским. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс.

"Такое количество лживых новостей, "фейкньюс", что я не стал бы никак комментировать, потому что мы не знаем, насколько это достоверно", - сказал он.

"Ни мы, ни вы не присутствовали на этих закрытых встречах Большой семерки, и конечно, мы не можем судить о степени достоверности этих новостей", - добавил пресс-секретарь Владимира Путина.

14 июня 2018 года американское издание BuzzFeed со ссылкой на два дипломатических источника сообщило, что Трамп во время ужина с лидерами Большой семерки в канадском Квебеке на прошлой неделе якобы заявил, что Крым является российским, так как "все его жители говорят по-русски".

В Белом доме от официальных комментариев по поводу таких возможных высказываний Трампа отказались.

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Теги: аннексия Крыма, дональд трамп, дмитрий песков, фейк, трамп о крыме
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