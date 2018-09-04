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Предусмотрено, что в информации о госрегистрации лекарства должны быть обнародованы результаты его доклинического и клинического исследования

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В Украине откроют информацию об испытаниях лекарств. За изменения в статью 9 закона о лекарственных средствах по поводу доклинического изучения и клинических испытаниях лекарств 4074 в целом проголосовали 247 депутатов.

Предусмотрено, что в информации о госрегистрации лекарства должны быть обнародованы результаты его доклинического и клинического исследования.

Глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец отметила перед голосованием, что информация о пациентах, которые принимали участие в клинических испытаниях лекарств останется закрытой.

Недавно Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно запретила реализацию и применение лекарственного средства "Артифрин-Здоровье Форте" на основании информации о летальном случае в результате его использования.