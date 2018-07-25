Венгрия начала поставлять хлор на Закарпатье

Фото: пресс-служба ЗакОГА

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Будапешт может передать региону 15 тонн хлора - этого объема хватит для работы 18 предприятий водоканала области в течение полутора месяцев

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Венгрия отправила на Закарпатье в виде гуманитарной помощи три тонны жидкого хлора, который пойдет на обеззараживание питьевой воды Ужгородского водоканала. Об этом пишет сегодня, 25 июля, сайт главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля.

Вчера фура с тремя тоннами хлора прибыла через пункт пропуска "Тиса" в Закарпатскую область.

Поставка стала возможной после того, как обладминистрация обратилась за помощью в консульство Венгрии в Ужгороде. "Мы сразу получили положительный ответ... Закарпатью очень повезло, что оно имеет такого соседа", - заявил Москаль.

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6 июля 2018 года подконтрольный группе Приват Игоря Коломойского и единственный в Украине производитель хлора Днепроазот приостановил производство из-за высокой стоимости газа. По словам премьера Владимира Гройсмана, Днепроазот покупает газ по рыночной стоимости, и государство не может продавать ему газ по цене ниже его себестоимости.

Спустя 10 дней из-за отсутствия хлора в Николаеве начали подавать воду по часам, а 16 июля стало известно, что из-за дефицита соляной кислоты может остановиться производство питьевой воды, сладких напитков и пива. В тот же день Днепроазот назвал условие для возобновления работы, а АМКУ заявил, что предприятие может быть оштрафовано за отказ от реализации жидкого хлора. Лисичанск также может остаться без воды.