Верховная Рада проголосовала за запуск антикорсуда

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Законом создается Высший антикоррупционный суд, который будет находиться в Киеве

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Сегодня за закон о создании Высшего антикоррупционного суда №8497 проголосовали 265 народных депутатов, передает корреспондент LIGA.net.

Законом создается Высший антикоррупционный суд, который будет находиться в Киеве. Кабинету министров Рада поручает профинансировать его создание.

По новой процедуре президент после консультаций с Высшим советом правосудия подает проект закона о создании суда в парламент на утверждение. Раньше такое решение утверждалось указом президента.

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Рада также поддержала за основу проект изменений в закон о судоустройстве и статусе судей в связи с принятием закона о Высшем антикоррупционном суде 7441, за проголосовали 237 депутатов. Предусмотрено, что апелляционная палата Высшего специализированного суда будет действовать в его составе. При этом апелляционная палата будет организационно, кадрово и финансово автономной.

7 июня Верховная Рада приняла закон об антикоррупционном суде: "за" документ №7440 во втором чтении и в целом проголосовали 315 народных депутатов.

Антикорсуд должен быть сформирован в течение года после вступления закона в силу. Он начнет работу, когда по результатам конкурса будут назначены не менее 35 судей, 10 из которых будут судьями апелляционной палаты.