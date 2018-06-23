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23.06.2018, 07:34

Языковой вопрос: Климкин рассказал, о чем договорились с Сиярто

Языковой вопрос: Климкин рассказал, о чем договорились с Сиярто - Фото
Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Дискуссионные вопросы на данном этапе переговоров с венграми — это баланс часов: обучение на украинском и венгерском, отметил глава МИД

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает вчерашнюю встречу с венгерским коллегой Петером Сийярто реальным прогрессом в украино-венгерских отношениях. Об этом он заявил на непротокольной встрече с региональными СМИ Закарпатья, передает Укринформ.

"Встреча с министром МИД Венгрии на Закарпатье — это доказательство того, что наш диалог возобновился, и мы имеем реальный прогресс. Предыдущий раунд переговоров на уровне Министерства образования и представителей венгерской общины был положительный, тот, который мы запланировали на начало июля, тоже должен быть успешным", - сказал министр.

По его словам, прогресс в том, что идет обсуждение, в отличие от той ситуации, которая была до этого, когда венгерские партнеры требовали как единственно возможную опцию — статус-кво: то есть, оставить все, как было.

"Наше дальнейшее сотрудничество будет базироваться на следующих моментах. Первое — это то, что мы будем поощрять представителей меньшинства к лучшему изучению украинского языка и украиноведческих предметов. Для каждого украинского венгра должно быть понятно: его шансы в жизни - это гарантия успешного выбора, для этого нужно знать в совершенстве венгерский, украинский язык. Второе — это введение изучения украиноведческих предметов в средней школе", - отметил Климкин.

Он уточнил, что каждая школа получит простор для творчества и будет решать, как лучше изучать историю, географию Украины, основы государства и права.

Глава украинского МИД подчеркнул важность переходного периода, как рекомендует Венецианская комиссия.

"Но мы должны не просто отодвинуть реализацию закона, а подготовиться к его внедрению — это значит новые методики, программы. Насчет частных школ — они не будут подпадать под действие закона, там будет гибкость, но мы заинтересует всех, в том числе и частные школы, иметь лучший украинский”, - сказал министр.

По его словам, дискуссионные вопросы на данном этапе переговоров с венграми — это баланс часов: обучение на украинском и венгерском.

"Главное достижение — это то, что мы определили последовательность шагов, к которым мы должны прийти", - сказал Климкин.

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22 июня 2018 года Климкин и Сийярто начали консультации по закону об образовании.

5 сентября 2017 года Рада одобрила реформу образования. По новому закону, представители нацменьшинств смогут получать образование на родном языке наряду с государственным в дошкольных учреждениях и начальной школе, представители коренных народов - в дошкольных учреждениях и средней школе. На дальнейших стадиях обучения предусмотрена возможность изучения языка коренного народа или нацменьшинства как отдельного предмета.

12 октября в ПАСЕ призвали Украину учесть при выполнении закона об образовании "все без исключения" рекомендации Венецианской комиссии по этому документу, а также внести соответствующие изменения в сам закон. LIGA.net объяснила, что стоит за этим решением.

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Теги: закон об образовании, переговоры, павел климкин, Петер Сийярто
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