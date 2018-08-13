Ющенко рассказал о контактах с Ахметовым и Коломойским

Виктор Ющенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Третий президент сообщил детали общения с украинскими олигархами

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Третий президент Виктор Ющенко почти не общается с украинскими олигархами Ринатом Ахметовым и Игорем Коломойским. Об этом он заявил в интервью Украинской правде.

Отвечая на вопрос, поддерживает ли он с ними сейчас связь, Ющенко сказал: "Почти нет".

При этом бывший президент отметил, что ему "нужно вспомнить", за что он наградил в 2006 году орденом "За заслуги" I степени Ахметова, а орденом "За заслуги" III степени Коломойского.

"Надо вспомнить ... Думаю, что по Ринату Леонидовичу это те вещи, которые относились к его спортивной деятельности ... Я сейчас не могу сказать ... То есть эти отношения были. Но они были равные, касались тех проблем, которые появлялись в повестке дня президента. У меня не было каких-то специализированных отношений, которые бы работали на какую-то схему, привилегии", - сказал Ющенко.

Отвечая на вопрос, предлагали ли он ему деньги, Ющенко сказал: "К сожалению, нет (говорит это с серьезным лицом, но во взгляде чуть заметная улыбка, - ред.).

По его словам, были два-три момента, где ему было неприятно общаться с Ахметовым и Коломойским.

"Была одна моя социальная инициатива. Два человека из тех, о ком мы сейчас говорим, отказали. Это был где-то 2008 год. Я просил на государственное дело, но они уже по ситуации видели, что Украину ждут перемены президентской власти. И на такого рода просьбу президента социально помочь уже можно не реагировать", - уточнил Ющенко.

13 августа Ющенко заявил, что нет быстрого решения проблемы временно оккупированных территорий, Крыма и Донбассу.