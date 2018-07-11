Завтра депутаты исправят закон об Антикоррупционном суде

Андрей Парубий (фото - Андрей Гудзенко / LIGA.net)

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Насчет внесения правки об апелляции в антикорсуде договорились, а вот по части обновления ЦИК - пока нет, сообщил спикер Андрей Парубий

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Главным вопросом повестки дня Верховной Рады завтра, 12 июля, будет внесение изменений в законодательство об Антикоррупционном суде, так как насчет обновления состава Центризбиркома народные депутаты пока не договорились. Об этом сообщил журналистам спикер Андрей Парубий, передает корреспондент LIGA.net.

Председатель парламента отметил, что правку по поводу подсудности антикоррупционных дел, которые уже начал рассматривать Соломенский районный суд Киева, депутаты внесут в проект изменений в закон о судоустройстве №7441.

Парубий также сообщил, что по поводу обновления ЦИК "еще продолжаются консультации", и он будет ставить вопрос на голосование только при гарантии, что за него наберется минимум 226 голосов депутатов.

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13 июня 2018 года Национальное антикоррупционное бюро заявило, что норма, по которой антикорсуд не будет рассматривать апелляционные жалобы на приговоры, вынесенные судами первой инстанции по делам НАБУ, переданным до момента его создания, нуждается в пересмотре.

Эту же норму призвали исправить правозащитники. Венецианская комиссия позже заявила, что не требовала включения в закон нормы об апелляции, а в Раде заверили, что она якобы соответствует заключениям экспертов "Венецианки".

14 июня закон об антикорсуде вступил в силу.