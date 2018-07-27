Крестный ход УПЦ МП: Новинский, Шуфрич, Литвин - фоторепортаж

Крестный ход начнется в столице около 13:30

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Сегодня на крестный ход, который начался с молебна на Владимирской горке, прибыли традиционно народные депутаты от Оппозизионного блока, среди которых спонсор Украинской православной церкви Московского патриарха Вадим Новинский, его коллеги по фракции Михаил Добкин и Нестор Шуфрич, передает корреспондент LIGA.net.

Отдельно на молебен прибыл бывший спикер Верховной Рады Владимир Литвин.

Возле памятника Владимиру митрополит УПЦ МП Онуфрий начал молебен в честь 1030-летия крещения Руси. Присутствуют несколько десятков тысяч человек.

Сам крестный ход начнется примерно в 13:30. Представители Епископата и сторонники УПЦ МП будут идти от Владимирской горки к Киево-Печерской Лавре.

По пути митрополит Онуфрий возложит цветы на место гибели людей в феврале 2014 года на Майдане независимости.

В Киеве сегодня в связи с проведением крестного ход по случаю 1030-летия крещения Руси правоохранители работают в усиленном режиме.