20% детских лагерей работают с нарушениями - Госпродпотребслужба

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Из-за нарушений 25 заведениям запретили открываться еще в июне, но без согласования с Госпродпотребслужбой начали работать 42 лагеря и санатория

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С начала оздоровительного сезона Госпродпотребслужба нашла в каждом пятом заведении оздоровления и отдыха детей нарушения санитарных требований. Об этом сообщает Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Служба приняла участие в более 10 тыс проверок детских санаториев и лагерей. Нарушения были в 2283 заведениях.

В лагерях не соответствовала нормам вода, не было согласованного меню и поставщиков продуктов, не проводилась дезинфекция. В некоторых заведениях продолжались ремонты, на кухнях было недостаточно холодильников, в лагерях работали люди, которые не проходили медосмотр.

Блюда для детей готовили с нарушением технологий, на кухнях не соблюдали "санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов", не было моющих и дезинфицирующих средств, пищевые продукты хранили не так, как надо.

Из-за нарушений 25 заведениям запретили открываться еще в июне, но без согласования с Госпродпотребслужбой начали работать 42 лагеря и санатория. В нескольких лагерях обнаружили "бактериологическое загрязнение готовых блюд". Еще в нескольких нашли "условно патогенную микрофлору".

В воде в некоторых лагерях были отклонения по бактериологическим и химическим показателям.

От работы отстранили 14 работников лагерей, не прошедших медосмотр, наложили шесть штрафов, руководителям десятки заведений приказали устранить нарушения.

16 июля 2018 года 60 воспитанников лагеря "Ястребок" почувствовали ухудшение состояния после ужина: было повышение температуры и тошнота. 33 ребенка в возрасте от 9 до 16 лет госпитализировали в больницы Славянска, Краматорска и Лимана. Позже количество пострадавших от отравления увеличилось до 91 человека (в том числе взрослые).