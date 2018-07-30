Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
30.07.2018, 19:54

20% детских лагерей работают с нарушениями - Госпродпотребслужба

20% детских лагерей работают с нарушениями - Госпродпотребслужба - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Из-за нарушений 25 заведениям запретили открываться еще в июне, но без согласования с Госпродпотребслужбой начали работать 42 лагеря и санатория

Реклама
Реклама

С начала оздоровительного сезона Госпродпотребслужба нашла в каждом пятом заведении оздоровления и отдыха детей нарушения санитарных требований. Об этом сообщает Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Служба приняла участие в более 10 тыс проверок детских санаториев и лагерей. Нарушения были в 2283 заведениях.

В лагерях не соответствовала нормам вода, не было согласованного меню и поставщиков продуктов, не проводилась дезинфекция. В некоторых заведениях продолжались ремонты, на кухнях было недостаточно холодильников, в лагерях работали люди, которые не проходили медосмотр.

Блюда для детей готовили с нарушением технологий, на кухнях не соблюдали "санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов", не было моющих и дезинфицирующих средств, пищевые продукты хранили не так, как надо.

Из-за нарушений 25 заведениям запретили открываться еще в июне, но без согласования с Госпродпотребслужбой начали работать 42 лагеря и санатория. В нескольких лагерях обнаружили "бактериологическое загрязнение готовых блюд". Еще в нескольких нашли "условно патогенную микрофлору".

В воде в некоторых лагерях были отклонения по бактериологическим и химическим показателям.

От работы отстранили 14 работников лагерей, не прошедших медосмотр, наложили шесть штрафов, руководителям десятки заведений приказали устранить нарушения.

16 июля 2018 года 60 воспитанников лагеря "Ястребок" почувствовали ухудшение состояния после ужина: было повышение температуры и тошнота. 33 ребенка в возрасте от 9 до 16 лет госпитализировали в больницы Славянска, Краматорска и Лимана. Позже количество пострадавших от отравления увеличилось до 91 человека (в том числе взрослые).

Читайте также
Фиолетовый день: что нужно знать об эпилепсии и как с ней живут 26.03.2018"Мы лишь пассажиры Земли": о чем в Киеве рассказал астронавт NASA 16.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: отравление, дети, лагерь, Госпродпотребслужба
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Отравление детей в Донбассе: лагерь временно закрыли
Происшествия Отравление детей в Донбассе: лагерь временно закрыли
Отравление в лагере под Киевом: 8-летняя девочка впала в кому
Киев Отравление в лагере под Киевом: 8-летняя девочка впала в кому
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 