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17.07.2018, 15:34

Азарий, Ясноведа и Киприан: какие имена киевляне дают детям

Азарий, Ясноведа и Киприан: какие имена киевляне дают детям - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Какие имена для новорожденных пользуются наибольшей популярностью и какими необычными именами называют своих детей киевляне

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За шесть месяцев 2018 года в киевских роддомах появились на свет более 17 тысяч младенцев, и в придумывании имен их родители иногда проявляют оригинальность. Об этом сообщает пресс-служба главного теруправления юстиции в г.Киеве.

Среди необычных женских имен, которыми родители называли новорожденных - Ирис, Агая, Фаина, Ляля, Ясноведа, Златояра, мужских - Азарий, Марсель, Златозар, Сварг, Киприан, Закария.

Самыми популярными женскими именами в первом полугодии стали София, Злата, Мария, Милана. Для мальчиков - Максим, Артем, Александр, Дмитрий.

Всего за первое полугодие в Киеве выдано 17057 свидетельств о рождении (8869 мальчиков и 8188 девочек), в том числе прямо в роддоме их получили 8212 родителей.

В целом статистика свидетельствует, что мальчики в украинской столице рождаются чаще. В 2016-2017 в числе новорожденных мальчики составили 52%, девочки - 48%.

В конце 2016 года столичный ЗАГС впервые зарегистрировал рождение девочки по имени Украина.

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Теги: дети, новорожденный, имена
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