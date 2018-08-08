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Боты:
08.08.2018, 11:34

"Это издевательство": боевики оставили часть Луганска без воды

"Это издевательство": боевики оставили часть Луганска без воды - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Местные жители рассказали о ситуации с подачей воды в захваченном гибридными войсками РФ городе

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Вчера, 7 августа, боевики оставили часть временно оккупированного Луганска без воды. Об этом сегодня LIGA.net сообщили местные жители.

"Воды не было на востоке вчера целый день с восьми утра. Это в жару +37 градусов, как так можно? Издеваются, да и только", - отметил луганчанин Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.

По словам местной жительницы Марины, предварительная причина – ремонт якобы магистрали.

"Привыкли, что в городе проблемы с водой постоянно. Тяжело, особенно, когда жара "добивает", - уточнила она.

Луганчанка добавила, что сегодня утром подачу холодной воды возобновили по графику.

23 апреля 2018 года отключили электричество предприятию Лисичанскводоканал, которое обеспечивает 160 тысяч человек в Лисичанске и прилегающих к нему населенных пунктах. Причиной отключения стали долги предприятия за электроэнергию – более 138 млн грн.

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Теги: боевики, вода, Луганск
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