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11.06.2018, 09:05

"Как в тюрьме": что говорят луганчане о новых запретах боевиков

"Как в тюрьме": что говорят луганчане о новых запретах боевиков - Фото
Фото: LIGA.net

Источники в захваченном гибридными войсками РФ Луганске сообщили о давлении со стороны пророссийских наемников

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Боевики террористической организации ЛНР запретили сотрудникам оккупационных администраций выезжать в ближайшее время за пределы временно оккупированного Луганска. Об этом сегодня LIGA.net сообщили местные жители.

По словам источников, речь идет о запрете выезда, например, в Донецк.

"В случае, если есть необходимость выезда, то нужно написать специальную бумагу на работе и обосновать свой выезд. Например, предоставить справку, что по состоянию здоровья нуждаешься в лечении или обследовании, а по возвращении подготовить специальный отчет, куда  ездил в отпуск, что там делал", - отметил луганчанин Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.

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Другой собеседник добавил, что запрет также касается и выезда на ЧМ-2018 в РФ.

"Эти "госслужащие" осознают, что в Украину они - "невъездные". Поэтому хотят поехать в Россию и ДНР, но возмущаются, что они "как в тюрьме", - подчеркнул он.

30 мая 2108 года в ГУР рассказали, какую тактику используют боевики в Донбассе.

 

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Теги: боевики, Луганск, выезд, запреты, давление
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