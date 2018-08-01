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01.08.2018, 11:34

Легендарная парижская кондитерская выпустила макаруны с коноплей

Легендарная парижская кондитерская выпустила макаруны с коноплей - Фото
Фото: Instagram/ladureeus

Пирожные созданы специально для трех заведений сети в Лос-Анджелесе

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Одна из самых известных кондитерских Парижа Ladurée выпустила свои фирменные пирожные-макаруны с добавкой конопли специально для трех заведений сети в Лос-Анджелесе (США)Об этом сообщает The Hollywood Reporter

Согласно сообщению, один из руководителей Ladurée USA Элизабет Холдер Раберин сравнила аромат нового макаруна с белым шоколадом и коноплей с запахом начинки с лесным орехом.

Легендарная парижская кондитерская выпустила макаруны с коноплей

"Вы можете найти мороженое из конопли, и я покупаю семена конопли, чтобы добавлять в йогурт или использовать в чае. Это полезно! Когда я сказала в Париже, что хочу выпустить макарун с коноплей, они смотрели на меня с вопросом: "Что?". Они подумали, что это смешно, но в итоге придумали действительно потрясающие вкус и цвет", - рассказала Раберин.

Отмечается, что ранее кондитеры Ladurée выпускали макарун со вкусом жевательной резинки под руководством креативного директора Lanvin Альбером Эльбазом, а Фаррелл Уильямс создал для бренда макаруны со вкусом колы и арахисового масла.

13 июля в эстонской волости Канепи впервые подняли ее новый флаг с изображением конопли. 

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Теги: пирожное, конопля, макарун, макаруны, кондитерская, вкус конопли
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