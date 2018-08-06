Одышка и артрит: Ульяна Супрун сказала, как побороть лишний вес

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Спорт - таблетка от многих болезней и профилактика избыточного веса, отметила и.о. министра здравоохранения

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Люди с лишним весом имеют более высокие риски заболеть опасными болезнями, особенно речь идет о сердечно-сосудистых заболеваниях. Об этом у себя в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Этот вывод ученые подтвердили после анализа данных около 300 тыс людей в течение четырех лет. Измеряя индекс массы тела, исследователи обнаружили соотношение между увеличением веса и появлением болезней сердца.

"Чем больше доля такого жира в организме, тем выше риски появления сердечно-сосудистых заболеваний. Жировая ткань негативно влияет на артериальное давление, уровень сахара в крови и холестерина", - сказала Супрун.

В этом исследовании было обнаружено, что продолжительность жизни мужчин среднего возраста, которые имели избыточный вес, была на шесть лет меньше по сравнению с теми, кто постоянно поддерживал нормальный для себя вес.

Супрун уточнила, лишний вес может вызывать человек апноэ (одышку, -ред.) во сне, стать причиной боли в суставах и артрита, диабета.

"Будьте активны. Спорт - таблетка от многих болезней и профилактика избыточного веса..., риски появления серьезных болезней уменьшаются в разы", - отметила Супрун.

Чиновник уточнила, что нужно питаться полноценно, поскольку голодание и детокс диеты вредны.

"Достаточно спите. Нарушение сна повышает риски иметь избыточный вес. Это связано с появлением метаболических и эндокринных изменений в организме, которые способствуют увеличению веса. Поэтому старайтесь соблюдать режим и спать не менее 7-8 часов", - сказала Супрун.

Супрун рекомендует, как можно чаще добавлять в рацион питания овощи.