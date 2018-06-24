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24.06.2018, 11:20

Погода в Украине на сегодня: дожди

Погода в Украине на сегодня: дожди - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Практически по всей территории Украины сегодня пройдут дожди, сообщают синоптики

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Сегодня, 24 июня, на территории Украины прогнозируются преимущественно дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В оккупированном Крыму а также в Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях ожидается переменно облачная погода, без осадков.

Температура воздуха днем будет колебаться от +16 до +20 на западе, от +17 до +21 - на севере, от +19 до +26 - на востоке, от +24 до +27 - на юге и от +18 до +24 - в центре.

В Киеве также прогнозируются осадки, температура воздуха днем составит от +19 до +21 градуса.

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Теги: погода, Укргидрометцентр
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