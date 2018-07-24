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24.07.2018, 21:30

Ромы призвали создать условия для их оседлой жизни на Закарпатье

Ромы призвали создать условия для их оседлой жизни на Закарпатье - Фото
Фото: скриншот с видео

Совет старейшин предлагает создать рабочую группу для решения вопроса об организации оседлой жизни в местах регистрации ромов

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Совет старейшин ромов Украины предлагает правительству создать рабочие места и решить проблему с постоянным жильем для ромов по месту их регистрации в Закарпатской области. Об этом на круглом столе в Укринформе сказал старейшина ромской общины Украины Георгий Чурон.

"Совет старейшин рома будет поднимать вопрос о строительстве какого-то жилья, созданию рабочих мест, фермерских хозяйств по месту их проживания в разных районах Закарпатской области при взаимодействии с местными властями и координации центральной властью", - сказал он.

Совет старейшин предлагает создать рабочую группу для решения вопроса об организации оседлой жизни в местах регистрации ромов на Закарпатье.

Чурон отметил, что все вопросы с возможными противоправными действиями ромов следует решать в рамках законодательства.

В то же время, по словам присутствовавшего на круглом столе представителя СБУ Максима Чередника, насилие против ромов – это попытки Кремля "расшатать ситуацию" в Украине.

Как известно, в агрессивных действиях против ромов или их поселений в последнее время участвовали такие украинские правые организации как Национальные дружины, С14, Трезвая и злая молодежь, члены которой во время нападения на ромский лагерь убили мужчину и ранили еще несколько человек, в том числе ребенка.

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Теги: насилие, работа, ромы, закарпатье, старейшины
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