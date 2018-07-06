Самая большая семья живет в Одесской области – почти 350 человек

Павел Семенюк (фото - скриншот видео)

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Пока рекорд готовился к регистрации, уникальное семейство пополнилось еще тремя праправнуками

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В пгт Доброслав Одесской области живет семья из 346 родственников, которая претендует на титул самой большой не только в Украине, но и в мире. Как сообщает пресс-служба Национального реестра рекордов, на 8 июля запланирована официальная фиксация рекорда – все члены семьи соберутся вместе.

Главой семейства является 87-летний Павел Семенюк, который всю жизнь проработал строителем в Доброславе и состоял в браке только один раз.

У него 13 детей (сейчас живы 10), 127 внуков, 203 правнука и 3 праправнука. Старшей его дочери исполнилось 66 лет, а самым маленьким праправнукам еще нет и года.

"Пока этот рекорд готовился к регистрации, в семье Семенюков родились еще трое праправнуков. Так что мы можем говорить, что в семье насчитывается 346 членов семьи именно на эту конкретную дату", - отметила руководитель Нацреестра рекордов Лана Ветрова.

Уникальная украинская семья может претендовать также и на мировой рекорд. Сейчас в Книгу рекордов Гиннеса внесена семья индийца Зиона Чана, насчитывающая 192 члена: у него 39 жен, 94 ребенка, 14 детей жен и 33 внука.

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