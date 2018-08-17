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17.08.2018, 08:06

Ученые выяснили, какие овощи могут остановить развитие рака

Ученые выяснили, какие овощи могут остановить развитие рака - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Специалисты отметили, что молекулы, найденные в брокколи и капусте, помогают снизить риск развития рака кишечника

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Капуста, брокколи и капуста Кале могут снизить риск рака кишечника. К такому выводу пришли ученые из Института Фрэнсиса Крика, сообщает The Statesman.

Специалисты отметили, что во время переваривания крестоцветных овощей вырабатываются химические соединения, которые предотвращают появление рака.

В рамках исследования изучалось, как овощи изменяют слизистую оболочку кишечника на примере мышей и миниатюрных желудочно-кишечных трактов, созданных в лаборатории.

Ученые отметили, что поверхность кишечника проходит постоянный процесс регенерации, который длится 4-5 дней. "Но этот постоянный процесс обновления должен контролироваться, иначе это приведет к раку или воспалению кишечника. Исследования показали, что химические вещества в крестоцветных овощах являются жизненно важными", - отмечается в сообщении.

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Специалисты исследовали химическое вещество индол 3-карбинол, которое вырабатывается во время жевания этих овощей. Оно изменяется под воздействием желудочного сока во время прохождения через желудочно-кишечный тракт.

В нижней кишке это может изменить поведение стволовых клеток, которые возрождают оболочку кишечника и иммунных клеток, которые контролируют воспаление.

В результате выяснилось, что диеты с высоким содержанием индол-3-карбинола защищают мышей от рака, даже тех из них, чьи гены создают высокий риск заболевания. Без защитной диеты, клетки кишечника разделены бесконтрольно.

"Даже тогда, когда у мышей начали развиваться опухоли, а мы перевели их на соответствующую диету, это остановило прогрессирование опухолей", - сказал доктор Гитта Стокингер.

Профессор Тим Ки из Cancer Research UK отметил, что это исследование дает основания считать, что молекулы, найденные в овощах, таких как брокколи и капуста помогают снизить риск развития рака кишечника.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявляла, что чрезмерное пребывание на солнце является одним из факторов риска развития рака кожи.

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Теги: Супрун Ульяна, ученые, рак, капуста, броколли, кишечник
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