В оккупированной Макеевке появились вывески на украинском: фото

Фото: скриншот видео

commenthover

Несмотря на четыре года гибридной войны, в городах на территории ОРДЛО есть вывески на украинском языке

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Во временно оккупированной Макеевке появилась вывеска на украинском языке. Об этом сообщил блогер Necro Mancer‏ у себя в Twitter.

По его словам, вывеска в Макеевке "Залізнична каса" і логотипом Укрзализницi появилась 1 августа 2018 года, а раньше там была другая табличка.

Фото: twitter.com/666_mancer

"Казалось бы, банальная табличка. Если бы не одно "но": это Макеевка, а повесили ее в августе 2018", - говорится в сообщении.

До начала войны в Донбассе там была вывеска на русском языке: "Железнодорожные кассы".

В захваченном гибридными войсками РФ Луганске также есть вывески на украинском языке.

Центр Луганска (фото - LIGA.net)

"Это здорово! Потому, что Луганск – это Украина", - сказала LIGA.net луганчанка Марина, имя которой изменено в целях безопасности.

20 июля 2018 года сообщалось, что в Луганске боевики усилили патрулирование улиц и проверку документов.

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