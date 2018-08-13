В оккупированной Макеевке появились вывески на украинском: фото

Во временно оккупированной Макеевке появилась вывеска на украинском языке. Об этом сообщил блогер Necro Mancer у себя в Twitter.
По его словам, вывеска в Макеевке "Залізнична каса" і логотипом Укрзализницi появилась 1 августа 2018 года, а раньше там была другая табличка.
Фото: twitter.com/666_mancer
"Казалось бы, банальная табличка. Если бы не одно "но": это Макеевка, а повесили ее в августе 2018", - говорится в сообщении.
До начала войны в Донбассе там была вывеска на русском языке: "Железнодорожные кассы".
В захваченном гибридными войсками РФ Луганске также есть вывески на украинском языке.
Центр Луганска (фото - LIGA.net)
"Это здорово! Потому, что Луганск – это Украина", - сказала LIGA.net луганчанка Марина, имя которой изменено в целях безопасности.
20 июля 2018 года сообщалось, что в Луганске боевики усилили патрулирование улиц и проверку документов.
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