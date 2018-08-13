Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
13.08.2018, 12:10

В оккупированной Макеевке появились вывески на украинском: фото

В оккупированной Макеевке появились вывески на украинском: фото - Фото
Фото: скриншот видео

Несмотря на четыре года гибридной войны, в городах на территории ОРДЛО есть вывески на украинском языке

Реклама
Реклама

Во временно оккупированной Макеевке появилась вывеска на украинском языке. Об этом сообщил блогер Necro Mancer‏ у себя в Twitter.

По его словам, вывеска в Макеевке "Залізнична каса" і логотипом Укрзализницi появилась 1 августа 2018 года, а раньше там была другая табличка.

Фото: twitter.com/666_mancer

"Казалось бы, банальная табличка. Если бы не одно "но": это Макеевка, а повесили ее в августе 2018", - говорится в сообщении.

До начала войны в Донбассе там была вывеска на русском языке: "Железнодорожные кассы".

В захваченном  гибридными войсками РФ Луганске также есть вывески на украинском языке.

Центр Луганска (фото - LIGA.net)

"Это здорово! Потому, что Луганск – это Украина", - сказала LIGA.net луганчанка Марина, имя которой изменено в целях безопасности.

20 июля 2018 года сообщалось, что в Луганске боевики усилили патрулирование улиц и проверку документов.

Читайте также: "Ждем освобождения". Как выживают луганчане в оккупации

Читайте также
Фиолетовый день: что нужно знать об эпилепсии и как с ней живут 26.03.2018"Мы лишь пассажиры Земли": о чем в Киеве рассказал астронавт NASA 16.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Луганск, Макеевка, вывески на украинском языке
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Волкер: Россия извергает потоки лицемерия о минских соглашениях
Политика Волкер: Россия извергает потоки лицемерия о минских соглашениях
Ющенко объяснил, какие могут быть решения по Донбассу и Крыму
Политика Ющенко объяснил, какие могут быть решения по Донбассу и Крыму
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 