Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
23.07.2018, 09:46

Кошка недовольна тем, что попала в панораму Google Maps - фото

1 / 19
Кошка недовольна тем, что попала в панораму Google Maps - фотоКошка недовольна тем, что попала в панораму Google Maps - фотоКошка недовольна тем, что попала в панораму Google Maps - фотоКошка недовольна тем, что попала в панораму Google Maps - фотоКошка недовольна тем, что попала в панораму Google Maps - фотоКошка недовольна тем, что попала в панораму Google Maps - фотоКошка недовольна тем, что попала в панораму Google Maps - фотоКошка недовольна тем, что попала в панораму Google Maps - фотоКошка недовольна тем, что попала в панораму Google Maps - фотоКошка недовольна тем, что попала в панораму Google Maps - фотоКошка недовольна тем, что попала в панораму Google Maps - фотоКошка недовольна тем, что попала в панораму Google Maps - фотоКошка недовольна тем, что попала в панораму Google Maps - фотоКошка недовольна тем, что попала в панораму Google Maps - фотоКошка недовольна тем, что попала в панораму Google Maps - фотоКошка недовольна тем, что попала в панораму Google Maps - фотоКошка недовольна тем, что попала в панораму Google Maps - фотоКошка недовольна тем, что попала в панораму Google Maps - фотоКошка недовольна тем, что попала в панораму Google Maps - фото
Кошка недовольна тем, что попала в панораму Google Maps - фотоКошка недовольна тем, что попала в панораму Google Maps - фотоКошка недовольна тем, что попала в панораму Google Maps - фотоКошка недовольна тем, что попала в панораму Google Maps - фотоКошка недовольна тем, что попала в панораму Google Maps - фотоКошка недовольна тем, что попала в панораму Google Maps - фотоКошка недовольна тем, что попала в панораму Google Maps - фотоКошка недовольна тем, что попала в панораму Google Maps - фотоКошка недовольна тем, что попала в панораму Google Maps - фотоКошка недовольна тем, что попала в панораму Google Maps - фотоКошка недовольна тем, что попала в панораму Google Maps - фотоКошка недовольна тем, что попала в панораму Google Maps - фотоКошка недовольна тем, что попала в панораму Google Maps - фотоКошка недовольна тем, что попала в панораму Google Maps - фотоКошка недовольна тем, что попала в панораму Google Maps - фотоКошка недовольна тем, что попала в панораму Google Maps - фотоКошка недовольна тем, что попала в панораму Google Maps - фотоКошка недовольна тем, что попала в панораму Google Maps - фотоКошка недовольна тем, что попала в панораму Google Maps - фото
Кошка недовольна тем, что попала в панораму Google Maps - фотоКошка недовольна тем, что попала в панораму Google Maps - фотоКошка недовольна тем, что попала в панораму Google Maps - фотоКошка недовольна тем, что попала в панораму Google Maps - фотоКошка недовольна тем, что попала в панораму Google Maps - фотоКошка недовольна тем, что попала в панораму Google Maps - фотоКошка недовольна тем, что попала в панораму Google Maps - фотоКошка недовольна тем, что попала в панораму Google Maps - фотоКошка недовольна тем, что попала в панораму Google Maps - фотоКошка недовольна тем, что попала в панораму Google Maps - фотоКошка недовольна тем, что попала в панораму Google Maps - фотоКошка недовольна тем, что попала в панораму Google Maps - фотоКошка недовольна тем, что попала в панораму Google Maps - фотоКошка недовольна тем, что попала в панораму Google Maps - фотоКошка недовольна тем, что попала в панораму Google Maps - фотоКошка недовольна тем, что попала в панораму Google Maps - фотоКошка недовольна тем, что попала в панораму Google Maps - фотоКошка недовольна тем, что попала в панораму Google Maps - фотоКошка недовольна тем, что попала в панораму Google Maps - фото

В сети вызвало ажиотаж фото кошки, которая была заснята камерой Google в Риме

Реклама
Реклама

Пользователь Reddit рассматривал панораму Рима на Google Street View и обнаружил на ней недовольную кошку, которая смотрела прямо в камеру, производившую съемку.

"О. Мой. Бог. Это заставило меня смеяться так сильно, что я плачу" - пишет Ribbitygirl в комментариях к фотографии.

Пользователи сети называли кошку "хозяйкой положения" и сравнивали с Вито Корлеоне - крестным отцом из одноименного фильма о жизни итальянской мафии. Они отметили, что Google несерьезно отнесся к праву кошки на конфиденциальность и не замазал ее морду на снимке, как делается с людьми.

Кошку с фотографии опознали. Выяснилось, что она - местная знаменитость и живет вполне счастливой жизнью. Вместе с сотней других сородичей она обитает на развалинах на площади Торре-Арджентина. Сегодня волонтеры там заботятся о приблизительно 130 кошках, многие из которых являются инвалидами или страдают от болезней.  

"Сначала бывает сложно обнаружить кошек, но как только вы начнете их видеть, они повсюду", - пишет портал Atlas Obscura

Торре-Арджентина (итал. Largo di Torre Argentina) - площадь в Риме, названная по башне Арджентина (torre Argentina), возведённой в 1503 году. Современная площадь возникла в 1909 году, когда были снесены жилые здания и церковь San Nicola dei Cesarini. В 1926-28 годах начались раскопки храмового комплекса времен Римской республики. Здесь в 44 году до н. э. заговорщиками был убит Гай Юлий Цезарь. 

Фото: www.reddit.com, Atlas Obscura

Читайте также
Фиолетовый день: что нужно знать об эпилепсии и как с ней живут 26.03.2018"Мы лишь пассажиры Земли": о чем в Киеве рассказал астронавт NASA 16.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: кошка, Google, италия, кот, рим, Торре-Арджентина, Google панорамы, Google карты
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОТО
На авиашоу в Румынии летчик МиГ-21 погиб, спасая зрителей: фото
На авиашоу в Румынии летчик МиГ-21 погиб, спасая зрителей: фото
В Харькове на ходу взорвали авто директора фармкомпании: фото
В Харькове на ходу взорвали авто директора фармкомпании: фото
В США провели первые огневые испытания гиперзвуковой ракеты: фото
В США провели первые огневые испытания гиперзвуковой ракеты: фото
Материалы по теме
Главу МВД Франции допросят из-за советника Макрона - Reuters
Мир Главу МВД Франции допросят из-за советника Макрона - Reuters
В Польше наказали российского пилота истребителя F16
Мир В Польше наказали российского пилота истребителя F16
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Кошка недовольна тем, что попала в панораму Google Maps - фото
Кошка недовольна тем, что попала в панораму Google Maps - фото
Филигранный пилотаж украинского летчика на авиашоу RIAT: видео
Филигранный пилотаж украинского летчика на авиашоу RIAT: видео 09:32
"Это беспредел": в Седово боевики разогнали дискотеку - видео
"Это беспредел": в Седово боевики разогнали дискотеку - видео 06:55
Вышел трейлер мультика "Разочарование" от создателя "Симпсонов"
Вышел трейлер мультика "Разочарование" от создателя "Симпсонов" 22.07.18, 20:20
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 