Кошка недовольна тем, что попала в панораму Google Maps - фото

В сети вызвало ажиотаж фото кошки, которая была заснята камерой Google в Риме

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Пользователь Reddit рассматривал панораму Рима на Google Street View и обнаружил на ней недовольную кошку, которая смотрела прямо в камеру, производившую съемку.

"О. Мой. Бог. Это заставило меня смеяться так сильно, что я плачу" - пишет Ribbitygirl в комментариях к фотографии.

Пользователи сети называли кошку "хозяйкой положения" и сравнивали с Вито Корлеоне - крестным отцом из одноименного фильма о жизни итальянской мафии. Они отметили, что Google несерьезно отнесся к праву кошки на конфиденциальность и не замазал ее морду на снимке, как делается с людьми.

Кошку с фотографии опознали. Выяснилось, что она - местная знаменитость и живет вполне счастливой жизнью. Вместе с сотней других сородичей она обитает на развалинах на площади Торре-Арджентина. Сегодня волонтеры там заботятся о приблизительно 130 кошках, многие из которых являются инвалидами или страдают от болезней.

"Сначала бывает сложно обнаружить кошек, но как только вы начнете их видеть, они повсюду", - пишет портал Atlas Obscura.

Торре-Арджентина (итал. Largo di Torre Argentina) - площадь в Риме, названная по башне Арджентина (torre Argentina), возведённой в 1503 году. Современная площадь возникла в 1909 году, когда были снесены жилые здания и церковь San Nicola dei Cesarini. В 1926-28 годах начались раскопки храмового комплекса времен Римской республики. Здесь в 44 году до н. э. заговорщиками был убит Гай Юлий Цезарь.

Фото: www.reddit.com, Atlas Obscura