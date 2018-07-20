Остановить живодеров: Киев присоединился к всеукраинской акции

Организаторы сообщают о проведении акции одновременно в 20 городах, требование - остановить жестокое обращение с животными и наказать виновных

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Против жестокого обращения с животными и безнаказанности живодеров в Киеве сегодня прошла акция "Украина - не живодерня!". Таким образом столичные зоозащитники поддержали всеукраинскую акцию, которая одновременно проходит в 20 городах.

Участники акции выдвинули к власти ряд требований: прекратить убийство бездомных животных в Николаеве, Харькове и других городах; обратить внимание на бездеятельность полиции, судов и органов власти в вопросах защиты животных; наказать живодеров, уже привлеченных к суду. Письмо с этими требованиями с подписями зоозащитников из разных городов организаторы акции планируют передать президенту Украины.

Одновременное проведение акции, кроме Киева, запланировано также в Одессе, Днепре, Львове, Виннице, Николаеве, Ивано-Франковске, Ровно, Сумах, Житомире, Черкассах, Кривом Роге, Запорожье, Кропивницком, Полтаве, Ахтырке, Харькове, Ужгороде, Коцюбинском и Хмельницком.

16 июля николаевский сайт Новости-N сообщал о том, что в Центре защиты животных усыпили 135 собак - 100 взрослых особей и 35 щенков.

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Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net