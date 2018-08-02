57 парашютисток установили мировой рекорд под Харьковом: видео

Скайдайверы из 19 стран мира продемонстрировали три фигуры в свободном падении

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На аэродроме Коротич под Харьковом 57 женщин-скайдайверов из 19 стран установили мировой рекорд по парашютному спорту среди женщин во время международного проекта Women on Wings. Парашютистки продемонстрировали в небе три фигуры, сообщают в Харьковском аэроклубе им. В.С. Гризодубовой ОСОУ.

Женщины одновременно прыгнули с трех самолетов. За полторы минуты в свободном падении они сформировали большую фигуру, а затем дважды ее перестроили.

Достижение парашютисток зарегистрировали судьи FAI Жизель Хейтзингер и Владимир Злотник. Международная коллегия судей подтвердила установление рекорда мира в категории "Большие формации с перестроением среди женщин".

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Впервые скайдайверам удалось установить мировой рекорд, продемонстрировав сразу три фигуры в полете. Парашютистки намерены побить собственный рекорд. Они планируют в ближайшие дни увеличить количество участниц прыжка до 64, чтобы получить более масштабные фигуры.

Весной на аэродроме Майское в Днепропетровской области 71-летняя женщина на свой день рождения прыгнула с парашютом. Женщина выполнила прыжок с инструктором с высоты 4200 метров.