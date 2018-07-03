Англия выиграла у Колумбии в серии пенальти на ЧМ-2018

Джордан Пикфорд (фото - Getty Images)

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В четвертьфинал чемпионата мира по футболу прошла сборная Англии

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Сегодня, 3 июля, на поле чемпионата мира по футболу встретились сборные Англии и Колумбии. До последней добавленной минуты в матче вела Англия, но судьба поединка решилась в серии послематчевых пенальти.

В целом англичане выглядели лучше и действовали активнее. На 6-7 минутах Оспина хорошо отработал на ударах Янга. На десятой минуте Колумбию выручил уже защитник.

16 минута - удар Стерлинга, слишком высоко.

19 минута - ответ Колумбии, Пикфорд выбежал и забрал мяч.

На 21 минуте Стерлинг мог бы открыть счет, но его обыграла защита колумбийцев.

Стороны активно фолили с начала матча. На 30 минуте Триппьер толкнул в спину Фалькао, началась перебранка. Судья успокоил игроков.

33 минута - Фалькао отпасовал Кинтеро, тот пробил мимо ворот.

На 39 минуте колумбийцы сфолили против Кейна у своей штрафной площади. Англия получила право на штрафной. А пока она собиралась его бить, Барриос боднул кого-то из англичан, за что получил желтую карточку.

42 минута - Триппьер бил штрафной, сильно, но мимо.

На этом первый тайм закончился. Второй начался фолом Фалькао на 49 минуте, через три минуты правила нарушил Ариас.

На 53 минуте Эшли Янг неплохо перебросил мяч в штрафной, неплохо, но безадресно.

На 54 минуте арбитр засвистел: Санчес толкал Кейна. Пенальти в ворота сборной Колумбии. Кейн пробил - и вывел Англию вперед.

63 минута - Дела Алли пробил выше ворот.

На 68 минуте Янг оказался на газоне после столкновения. Через пару минут вернулся в игру.

70 минута - Лингард потерял мяч, а потом получил желтую карточку за подкат под соперника. Наверное, от злости.

Через пять минут сфолили колумбийцы, сбили с ног Кейна. Янг навесил со стандарта, но слишком сильно.

81 минута - острый момент, Куадрадо пробил по воротам.

На 84 минуте Магуайр нанес удар головой по воротам после подачи со штрафного, выше, чем нужно.

87 минута - острая атака Фалькао, но мяч летит прямо в руки Пикфорду.

Зато в добавленное время, на 90+4 минуте, Мина внезапно сравнял счет.

Арбитр назначил экстра-таймы. Первый остался за мексиканцами, игра велась на английской половине поля. Во втором экстра-тайме англичане больше шли в атаку, а Джейми Варди чуть было не забил второй гол на 107 минуте. Потом он же испортил момент, затянув атаку.

112 минута - Роуз классно пробил, пары сантиметров не хватило для второго гола в ворота Колумбии. Через три минуты опасно атаковал Дайер после подачи углового, к сожалению, слишком высоко.

Таким образом команды доигрались до серии пенальти. Она проходила следующим образом:

Фалькао бил - Пикфорд не вытащил;

Кейн бил - Оспина не вытащил;

Куадрадо бил - Пикфорд не вытащил;

Решфорд бил - Оспина не вытащил;

Муриэль бил - Пикфорд не вытащил;

Хендерсон бил — Оспина вытащил;

Урибе бил — в перекладину;

Триппьер бил - Оспина не вытащил;

Бакка бил - Пикфорд вытащил;

Дайер бил - Оспина не вытащил.

Англия прошла в 1/4.

Ранее сегодня сборная Швеции минимально обыграла команду Швейцарии.

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