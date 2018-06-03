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03.06.2018, 07:54

ЧМ-2018: кто из ведущих политиков ФРГ не планирует ехать в РФ

ЧМ-2018: кто из ведущих политиков ФРГ не планирует ехать в РФ - Фото
Фото: скриншот видео

У главы бундестага, президента ФРГ, главы МИД и вице-канцлера пока нет планов ехать на ЧМ-2018 в Россию

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Многие ведущие политики Германии не планируют посещать чемпионат мира по футболу 2018 года. Об этом в воскресенье, 3 июня, сообщает еженедельник Bild am Sonntag, пишет Deutsche Welle.

"Председатель бундестага Вольфганг Шойбле ответил на соответствующий запрос издания отрицательно. Пока нет планов на поездку в Россию во время ЧМ-2018 также у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, министра иностранных дел страны Хайко Маса и вице-канцлера, министра финансов Германии Олафа Шольца. Пока неизвестно, приедет ли в РФ канцлер ФРГ Ангела Меркель", - отмечается в сообщении.

По данным СМИ, ее представитель заявила, что о планах поездок главы немецкого правительства, как правило, сообщается за неделю до их осуществления: "Это касается и данного случая".

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер, отвечающий также и за спорт, рассказал о намерении посмотреть вживую один из матчей немецкой сборной, "если позволит рабочий график".

Полиция федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия не cоветует немецким футбольным фанатам ехать в Россию на чемпионат мира по футболу.

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Теги: Германия, рф, чм-2018
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