Франция:Перу 1:0: итоги матча ЧМ-2018

Антуан Гризманн, Килиан Мбаппе (фото - Getty Images)

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Забив гол в первом тайме, во втором Франция тянула время и оборонялась, а в футбол играла сборная Перу

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Сегодня, 21 июня, сборная Франции минимально переиграла команду из Перу на чемпионате мира.

На 10 минуте нападающий Андре Каррильо неплохо прошел к воротам, обыграв двух французов на фланге, но ударил неточно.

На 11 минуте опасный момент создала Франция: Антуан Гризманн пробил с острого угла, но тоже неточно. Через минуту ворота Перу атаковал Поль Погба, а затем - защитник Рафаэль Варан выпрыгнул и мог бы открыть счет. Не получилось.

Какое-то время команды обменивались фолами. На 30 минуте Кристиан Куэво отдал в центр на Хосе Паоло Герреро, тот ударил по воротам. Мгновенно отреагировал на эту атаку вратарь Уго Льорис.

Этот момент у Перу был опаснее, чем все, что Франция смогла сделать ранее. Однако забили все же французы. На 33 минуте нападающий Килиан Мбаппе получил мяч от Оливье Жиру и отправил его в пустые ворота.

После этого интересный момент был только на 40 минуте, когда вратарь перу с ноги снял у Жиру мяч.

Второй тайм был еще более спокойным. На 50 минуте полузащитник Педро Акино пробивал издалека и попал в крестовину.

Через шесть минут автор гола Мбаппе решил атаковать, но толком это у него не получилось.

60 минута - Каррильо пробил издалека. Выше ворот.

Далее Франция окопалась на своей половине поля и оборонялась от атак Перу. Их было немало, но перуанцам недоставало точности.

68 минута - бил полузащитник Луис Адвинкула, 74-я - Джефферсон Фарфан.

На 82 минуте нападающий Усман Дембеле опасно пробивал с 11 метров и не попал.

Желтая карточка Погба на 86 минуте подарила Перу штрафной удар, который провел Герреро. Льорис вытащил его.

Четыре минуты добавил арбитр к основному времени, но ситуация на поле не изменилась: блеклые редкие атаки Франции и ее глухая оборона, давление сборной Перу, которому не хватало точности и класса, и 1:0 на табло.

Ранее сегодня Австралия и Дания сыграли вничью 1:1.

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