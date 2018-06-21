Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
21.06.2018, 22:00

Франция:Перу 1:0: итоги матча ЧМ-2018

Франция:Перу 1:0: итоги матча ЧМ-2018 - Фото
Антуан Гризманн, Килиан Мбаппе (фото - Getty Images)

Забив гол в первом тайме, во втором Франция тянула время и оборонялась, а в футбол играла сборная Перу

Реклама
Реклама

Сегодня, 21 июня, сборная Франции минимально переиграла команду из Перу на чемпионате мира.

На 10 минуте нападающий Андре Каррильо неплохо прошел к воротам, обыграв двух французов на фланге, но ударил неточно.

На 11 минуте опасный момент создала Франция: Антуан Гризманн пробил с острого угла, но тоже неточно. Через минуту ворота Перу атаковал Поль Погба, а затем - защитник Рафаэль Варан выпрыгнул и мог бы открыть счет. Не получилось.

Какое-то время команды обменивались фолами. На 30 минуте Кристиан Куэво отдал в центр на Хосе Паоло Герреро, тот ударил по воротам. Мгновенно отреагировал на эту атаку вратарь Уго Льорис.

Этот момент у Перу был опаснее, чем все, что Франция смогла сделать ранее. Однако забили все же французы. На 33 минуте нападающий Килиан Мбаппе получил мяч от Оливье Жиру и отправил его в пустые ворота.

После этого интересный момент был только на 40 минуте, когда вратарь перу с ноги снял у Жиру мяч.

Второй тайм был еще более спокойным. На 50 минуте полузащитник Педро Акино пробивал издалека и попал в крестовину.

Через шесть минут автор гола Мбаппе решил атаковать, но толком это у него не получилось.

60 минута - Каррильо пробил издалека. Выше ворот.

Далее Франция окопалась на своей половине поля и оборонялась от атак Перу. Их было немало, но перуанцам недоставало точности.

68 минута - бил полузащитник Луис Адвинкула, 74-я - Джефферсон Фарфан.

На 82 минуте нападающий Усман Дембеле опасно пробивал с 11 метров и не попал.

Желтая карточка Погба на 86 минуте подарила Перу штрафной удар, который провел Герреро. Льорис вытащил его.

Четыре минуты добавил арбитр к основному времени, но ситуация на поле не изменилась: блеклые редкие атаки Франции и ее глухая оборона, давление сборной Перу, которому не хватало точности и класса, и 1:0 на табло.

Ранее сегодня Австралия и Дания сыграли вничью 1:1.

Читайте также - ЧМ-2018: расписание чемпионата мира по футболу

Читайте также
"Реал Мадрид" - "Ливерпуль": финал Лиги чемпионов онлайн 26.05.2018Триумф на Паралимпиаде: как это было и сколько заплатят чемпионам 19.09.2016
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: чм-2018
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Австралия-Дания 1:1: один из самых ярких матчей ЧМ-2018
Спорт Австралия-Дания 1:1: один из самых ярких матчей ЧМ-2018
ЧМ-2018: хорватам в РФ предложили "сербохорватский" язык
Спорт ЧМ-2018: хорватам в РФ предложили "сербохорватский" язык
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 