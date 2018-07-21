"Покажем классный бокс": сегодня в Москве бой Усика с Гассиевым

Мурат Гассиев и Александр Усик (фото - iSport)

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Сегодня вечером состоится финальный поединок WBSS между украинцем Александром Усиком и россиянином Маратом Гассиевым

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Украинский боксер-тяжеловес Александр Усик (14-0, 11 КО) и его соперник россиянин Мурат Гассиев (26-0, 19 КО) прошли взвешивание перед боем и показали одинаковый вес - 90,3 кг. Об этом сообщает iSport.

"Мы с Муратом покажем действительно классный бокс", - пообещал Усик.

Он сказал, что если бы отказался от боя, то считал бы это предательством: "Наверное, тот факт, что я родился с Мухаммедом Али в один день – это своего рода знак".

Усик отметил, что в Москву приехали поддержать его много близких.

Финальный бой WBSS между Усиком и Гассиевым состоится сегодня, 21 июля. Боксеры выйдут на ринг около полуночи.

Усик ранее категорически отказывался ехать на бой в РФ, но затем, когда организаторы Суперсерии "продали" финальный бой бизнесменам в Москву, передумал, а по приезду в российскую столицу поблагодарил "всех за гостеприимство" и то, "как хорошо приняли".