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06.06.2018, 10:10

Шварценеггер пришел к боксеру Ломаченко в больницу: видео

Шварценеггер пришел к боксеру Ломаченко в больницу: видео - Фото
Василий Ломаченко (фото - LOMA/Instagram)

Боксер Василий Ломаченко сейчас восстанавливается после травмы в больнице в Лос-Анджелесе

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Знаменитый бодибилдер и актер Арнольд Шварценеггер пришел в больницу к украинскому боксеру Василию Ломаченко. Видео Ломаченко опубликовал в своем Instagram.

Боксер сейчас лечит плечо в больнице в Лос-Анджелесе. Во время боя против Хорхе Линареса 12 мая он получил травму и ему сделали артроскопическую операцию.

Шварценеггер поздравил Ломаченко с победой и спросил, как ему удалось продолжать бой с травмированной рукой. "У меня есть вторая рука", - пошутил боксер. 

12 мая Ломаченко отобрал титул чемпиона мира по версии WBA в легком весе (до 61,2 кг) у Хорхе Линареса (44-4, 27 КО КО) из Венесуэлы. Следующим соперником украинца может стать будет чемпион мира по версии IBF Джервонта Дэвис.

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Теги: Василий Ломаченко, травма, больница, боксер, арнольд шварцнеггер
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