Швеция-Швейцария 1:0: основные моменты матча ЧМ-2018

Эмиль Форсберг (фото - Sportbibeln)

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До последних секунд Швейцария пыталась отыграться и даже сфолила ради этого, но в четвертьфинал проходит Швеция

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Сегодня, 3 июля, сборная Швеции по футболу минимально обыграла Швейцарию и прошла в четвертьфинал чемпионата мира.

Швеция могла бы открыть счет на 8-9 минутах, но Маркус Берг испортил два момента.

Через три минуты ответила Швейцария - Шакири отпасовал было на Джемайли, но вратарь Швеции Ольсен перехватил мяч.

14 минута - опять Шакири, подал в штрафную, но там некому было подхватить мяч.

16 минута - атака Швеции, Берг пробил слишком высоко.

На 19 минуте Родригес неплохо отдал мяч в штрафную, но там никого не было, чтобы завершить атаку.

На 21 минуте опасно пробил Шакири. Хороший сейв Ольсена.

Швеция ответила: на 28 минуте Берг пробил в левый угол ворот. Великолепно сработал голкипер Ян Зоммер.

На 30 минуте Лустиг тянул швейцарца за футболку, сборная заработала штрафной, но пробила его неудачно.

Через десять минут неудача постигла шведов: Экдал получил идеальный пас в штрафной, но вместо того, чтоб забить мяч в ворота, отправил его на трибуны.

В конце первого тайма Шакири решил попытать счастья, однако его опять никто не поддержал из команды.

Второй тайм начался острее. На 49 минуте Оле Тойвонен сильно прострелил, но выше ворот. послал мяч выше ворот.

52 минута - Родригес попытался отдать партнерам мяч в штрафной Швеции, ничего у него не получилось.

Через пять минут - неудача у Гранквиста. Отдал через все поле - в никуда.

66 минута - Шакири собирался обыграть шведа в штрафной, но не получилось. Зато получилось у Швеции: Форсберг забил после рикошета Аканджи.

Далее Швейцария изо всех мил пыталась сравнять счет. Самый опасный момент на 80 минуте создал Шакири. Гранквист просто спас свою сборную.

Арбитр добавил три минуты к основному времени. На 90+1 минуте отметился сильным ударом Саферович, Ольсен вытащил мяч.

На 90+3 минуте Ланг сфолил против Ульсена, и судья показал ему красную карточку. К точке стал Тойвонен. И тут Зоммер исполнил великолепный сейв, один из лучших своих на этом чемпионате. К сожалению, его сборную от вылета это не спасло.

Вчера Бразилия выиграла у Мексики со счетом 2:0, а Япония героически сражалась с Бельгией, но проиграла 2:3.

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