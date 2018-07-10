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10.07.2018, 08:48

"Слава Украине! Белград, гори!": появился второй ролик с Видой

"Слава Украине! Белград, гори!": появился второй ролик с Видой - Фото
Домагой Вида (фото - ФИФА)

Где именно и когда снято это видео не известно, но в сети его опубликовали 9 июля

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В сети опубликована вторая видеозапись, на которой защитник сборной Хорватии, экс-динамовец Домагой Вида, еще раз произносит фразу "Слава Украине!". Видео разместил канал Ультрас ФК "Динамо" в YouTube.

Рядом с Видой экс-игрок сборной Хорватии и московского ЦСКА Ивица Олич, который сейчас входит в тренерский штаб хорватской команды.

Вида также говорит "Белград (столица Сербии - ред.), гори!"

Где именно и когда снято этот ролик не известно, однако в сети его опубликовали 9 июля. В руках у Виды бутылка пива Bud, который является спонсором ЧМ-2018 по футболу в РФ.

Сербско-хорватские отношения напряженные после военного конфликта в Югославии. Хорваты утверждали, что одним из условий вступления в федерацию было признание права отделения и боролись за независимое государство. После распада Югославия разделилась на шесть независимых стран и одно частично признанное государство.

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7 июля 2018 года сборная Хорватии выиграла у РФ в серии послематчевых пенальти на ЧМ-2018 по футболу. Экс-игроки ФК "Динамо" (Киев), хорваты Домагой Вида и Огнен Вукоевич, записали после обращение, в котором посвящают победу украинцам и скандируют: "Слава Украине!".

ФИФА назвала это "неспортивным" и "политическим" заявлением, угрожала дисквалифицировать Виду. Хорватская федерация футбола исключила только Вукоевича из сборной, где он был помощником тренера. Позднее ФИФА оштрафовала его.

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Теги: футбол, ФИФА, хорватия, чм-2018, Домагой Вида, слава украине, сборная хорватии, хорватия-россия
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