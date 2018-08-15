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15.08.2018, 06:27

Стал известен соперник "Динамо" в раунде плей-офф Лиги чемпионов

Стал известен соперник "Динамо" в раунде плей-офф Лиги чемпионов - Фото
Фото: ФК "Динамо"

Киевский клуб после победы на чешской "Славией" встретится с нидерландским "Аяксом" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов

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Нидерландский "Аякс" стал соперником "Динамо" в раунде плей-офф Лиги чемпионов.

В рамках третьего квалификационного раунда турнира амстердамский клуб оказался сильнее бельгийского "Стандарда" со счетом 5:2 по сумме двух матчей.

"Первый матч состоится в Амстердаме 21 августа, ответный матч в Киеве - 28 августа. О времени матчей будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении пресс-службы "Динамо".

Фото: ФК "Динамо"

В Льеже соперники сыграли вничью (2:2), поэтому "Аякс" устраивала любая победа или ничья 0:0 и 1:1. Но подопечные Эрика тен Хага победили со счетом 3:0.

14 августа киевское "Динамо" обыграло пражскую "Славию" со счетом 2:0 в ответном матче третьего отборочного цикла Лиги чемпионов (ЛЧ). "Бело-синие" проходят в следующий цикл ЛЧ, а "Славию" ждет игра в Лиге Европы.

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Теги: футбол, динамо, Лига чемпионов, плей-офф, аякс
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