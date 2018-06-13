Страна-изгой: в РФ назвали глав стран, которые посетят чемпионат

Дмитрий Песков (фото - kremlin.ru)

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Среди желающих посетить Россию главы стран Латинской Америки и непризнанных государственных образований

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Церемонию открытия чемпионата мира по футболу в России посетят главы некоторых азиатских стран, Латинской Америки и непризнанных в мире государственных образований. Об этом рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает российский ресурс Медуза.



Согласно сообщению, с некоторыми в среду, 13 июня, Владимир Путин проведет отдельные встречи.

Отмечается, что список в основном состоит из стран СНГ и Латинской Америки. Также в нем присутствуют два непризнанных государственных образования - Абхазия и Южная Осетия. Северную Корею будет представлять председатель президиума Верховного народного собрания Ким Ен Нам.

Фото: Медуза

Также росСМИ пишут, что, по словам Пескова, президент РФ "был бы рад видеть" американского лидера Дональда Трампа.

Вчера, 12 июня, Финляндия объявила бойкот чемпионата мира по футболу в России. Ранее дипломатический бойкот ЧМ-2018 объявили Великобритания и Исландия. Позже к бойкоту присоединилась Австралия.

Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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