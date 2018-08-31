Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
31.08.2018, 23:46

Свитолина вышла в четвертый круг US Open

Свитолина вышла в четвертый круг US Open - Фото
Элина Свитолина Фото: twitter.com/WTA

В двух партиях за 1 час и 8 минут украинка преодолела сопротивление китаянки Цян Ван - 6:4, 6:4

Реклама
Реклама

Украинская теннисистка Элина Свитолина успешно преодолела третий раунд открытого чемпионата США по теннису US Open и вышла в четвертый круг. Об этом сообщает Радио Свобода.

В двух партиях за 1 час и 8 минут украинка преодолела сопротивление китаянки Цян Ван - 6:4, 6:4.

Несмотря на победу в двух сетах, Свитолина имела осложнения в этой встрече. В первой партии, ведя в счете 4:0, она позволила сопернице до минимума сократить отставание, а в начале второй уступала 0:2.

В четвертом круге US Open Свитолина сыграет с 19-й сеяной в Нью-Йорке латвийкой Анастасией Севастовой, которая в третьем раунде в трех сетах победила россиянку Екатерину Макарову - 4: 6, 6: 1, 6: 2.

Ранее Свитолина победила немку Татьяну Марию и прошла в третий круг.

Читайте также
"Реал Мадрид" - "Ливерпуль": финал Лиги чемпионов онлайн 26.05.2018Триумф на Паралимпиаде: как это было и сколько заплатят чемпионам 19.09.2016
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Элина Свитолина, спорт, теннис, US Open
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Украинка в США сенсационно обыграла вторую ракетку мира - видео
Спорт Украинка в США сенсационно обыграла вторую ракетку мира - видео
Свитолина вышла в третий круг US Open
Спорт Свитолина вышла в третий круг US Open
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 