Свитолина вышла в четвертый круг US Open

Элина Свитолина Фото: twitter.com/WTA

commenthover

В двух партиях за 1 час и 8 минут украинка преодолела сопротивление китаянки Цян Ван - 6:4, 6:4

Реклама

Реклама

Украинская теннисистка Элина Свитолина успешно преодолела третий раунд открытого чемпионата США по теннису US Open и вышла в четвертый круг. Об этом сообщает Радио Свобода.

В двух партиях за 1 час и 8 минут украинка преодолела сопротивление китаянки Цян Ван - 6:4, 6:4.

Несмотря на победу в двух сетах, Свитолина имела осложнения в этой встрече. В первой партии, ведя в счете 4:0, она позволила сопернице до минимума сократить отставание, а в начале второй уступала 0:2.

В четвертом круге US Open Свитолина сыграет с 19-й сеяной в Нью-Йорке латвийкой Анастасией Севастовой, которая в третьем раунде в трех сетах победила россиянку Екатерину Макарову - 4: 6, 6: 1, 6: 2.

Ранее Свитолина победила немку Татьяну Марию и прошла в третий круг.