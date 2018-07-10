Украинец стал игроком одного из самых титулованных клубов NBA

Святослав Михайлюк (фото - twitter.com/Lakers)

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Клуб Los Angeles Lakers и Святослав Михайлюк подписали трехлетний контракт

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Клуб Los Angeles Lakers, который играет в самой престижной баскетбольной лиге мира NBA, и защитник Святослав Михайлюк подписали трехлетний контракт на сумму $4,6 млн. Об этом сообщается на сайте клуба.

Условия контракта не разглашаются.

Михайлюк будет играть под 47 номером.

Уроженец Черкасс 21-летний Святослав Михайлюк ранее играл за баскетбольную команду "Канзас Джейхоукс" в NCAA.

За историю существования Национальной Баскетбольной Лиги Los Angeles Lakers становился чемпионом 16 раз. Больше чемпионских титулов в самой престижной баскетбольной лиге мира выиграли только Boston Celtics - 17 раз.

10 июля сообщалось, что футболист Криштиану Роналду в новом сезоне будет играть за итальянский клуб Ювентус. Соглашение о переходе было подписано с его нынешним клубом Реал Мадрид.