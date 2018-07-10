Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
10.07.2018, 23:31

Украинец стал игроком одного из самых титулованных клубов NBA

Украинец стал игроком одного из самых титулованных клубов NBA - Фото
Святослав Михайлюк (фото - twitter.com/Lakers)

Клуб Los Angeles Lakers и Святослав Михайлюк подписали трехлетний контракт

Реклама
Реклама

Клуб Los Angeles Lakers, который играет в самой престижной баскетбольной лиге мира NBA, и защитник Святослав Михайлюк подписали трехлетний контракт на сумму $4,6 млн. Об этом сообщается на сайте клуба.

Условия контракта не разглашаются.

Михайлюк будет играть под 47 номером.

Уроженец Черкасс 21-летний Святослав Михайлюк ранее играл за баскетбольную команду "Канзас Джейхоукс" в NCAA.

За историю существования Национальной Баскетбольной Лиги Los Angeles Lakers становился чемпионом 16 раз. Больше чемпионских титулов в самой престижной баскетбольной лиге мира выиграли только Boston Celtics - 17 раз.

10 июля сообщалось, что футболист Криштиану Роналду в новом сезоне будет играть за итальянский клуб Ювентус. Соглашение о переходе было подписано с его нынешним клубом Реал Мадрид.

Читайте также
"Реал Мадрид" - "Ливерпуль": финал Лиги чемпионов онлайн 26.05.2018Триумф на Паралимпиаде: как это было и сколько заплатят чемпионам 19.09.2016
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: баскетбол, святослав михайлюк, nba, Los Angeles Lakers
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Леброн Джеймс перешел в "Лос-Анджелес Лейкерс" за $154 млн
Спорт Леброн Джеймс перешел в "Лос-Анджелес Лейкерс" за $154 млн
Сборная Украины по баскетболу 3х3 пробилась в 1/4 чемпионата мира
Спорт Сборная Украины по баскетболу 3х3 пробилась в 1/4 чемпионата мира
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Заложники пещеры. Как спасали детей в Таиланде: инфографика
Заложники пещеры. Как спасали детей в Таиланде: инфографика
 