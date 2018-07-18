Украинец впервые стал чемпионом мира по фридайвингу: видео, фото

Киевлянин Александр Бубенчиков завоевал золотую медаль чемпионата мира Individual AIDA Pool Freediving World Championship 2018, проплыв под водой без дыхания 289 метров. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фридайвинга Украины.
Первое место спортсмен занял в дисциплине динамика в ластах, где целью является проплыть максимальное расстояние в длину в ластах на задержке дыхания.
А в дисциплине динамика без ласт Бубенчиков занял второе место, установив новый рекорд Украины и взяв серебро с результатом 217 метров. В борьбе за первое место он уступил 9 метров действующему чемпиону и рекордсмену мира поляку Матеушу Малине.
Александр Бубенчиков является абсолютным чемпионом и рекордсменом Украины по фридайвингу, рекордсменом мира, установил более 30-ти национальных рекордов, неоднократно завоевывал серебряные и бронзовые медали чемпионатов мира в предыдущие годы, но на высшую ступень пьедестала поднялся впервые. Максимальные достижения спортсмена: 9 минут и 3 секунды в задержке дыхания на время, 289 метров в длину в ластах, 95 метров в глубину в ластах.
Александр Бубенчиков (справа)
Чемпионат мира Individual AIDA Pool Freediving World Championship 2018 проходил в Белграде, Сербия, с 25-го июня по 1 июля 2018-го года под эгидой Международной ассоциации по развитию фридайвинга - AIDA International.
Фото и видео предоставлены Федерацией фридайвинга Украины