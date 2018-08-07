Украинец взял золото на чемпионате Европы по легкой атлетике

Фото: twitter.com/OlympicUA

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Марьян Закальницкий стал чемпионом Европы в ходьбе на 50 км

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23-летний украинец Марьян Закальницкий выиграл первое золото на чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине. Украинец добыл первенство в спортивной ходьбе на 50 километров, сообщает официальный сайт соревнований.

На 30-м километре Закальницкий совершил рывок и вышел в лидеры. Украинец обошел спортсменов из Словакии и Беларуси и прошел дистанцию за 3 часа 46 минут и 32 секунды.

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Закальницкий стал первым чемпионом Европы по легкой атлетике в 2018 году и первым в истории Украины победителем в спортивной ходьбе на 50 км.

5 августа сборная Украины по артистическому плаванию завоевала золотую медаль на объединенном чемпионате Европы по олимпийским видам спорта. Украинки заняли первое место в группах в вольной комбинации, набрав 94,4667 баллов.