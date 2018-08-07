Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
07.08.2018, 13:59

Украинец взял золото на чемпионате Европы по легкой атлетике

Украинец взял золото на чемпионате Европы по легкой атлетике - Фото
Фото: twitter.com/OlympicUA

Марьян Закальницкий стал чемпионом Европы в ходьбе на 50 км

Реклама
Реклама

23-летний украинец Марьян Закальницкий выиграл первое золото на чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине. Украинец добыл первенство в спортивной ходьбе на 50 километров, сообщает официальный сайт соревнований.

На 30-м километре Закальницкий совершил рывок и вышел в лидеры. Украинец обошел спортсменов из Словакии и Беларуси и прошел дистанцию за 3 часа 46 минут и 32 секунды.

Читайте также: Украинец стал чемпионом Европы по плаванию

Закальницкий стал первым чемпионом Европы по легкой атлетике в 2018 году и первым в истории Украины победителем в спортивной ходьбе на 50 км.

5 августа сборная Украины по артистическому плаванию завоевала золотую медаль на объединенном чемпионате Европы по олимпийским видам спортаУкраинки заняли первое место в группах в вольной комбинации, набрав 94,4667 баллов.

Читайте также
"Реал Мадрид" - "Ливерпуль": финал Лиги чемпионов онлайн 26.05.2018Триумф на Паралимпиаде: как это было и сколько заплатят чемпионам 19.09.2016
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: золото, украинец, Чемпионат Европы, победитель, легкая атлетика, Марьян Закальницкий
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Пловец Романчук выиграл вторую медаль Чемпионата Европы-2018
Спорт Пловец Романчук выиграл вторую медаль Чемпионата Европы-2018
Украина примет чемпионат Европы-2019 по прыжкам в воду
Спорт Украина примет чемпионат Европы-2019 по прыжкам в воду
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 