Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
27.07.2018, 13:41

Украинка Свитолина отказалась ехать на теннисный турнир в Москву

Украинка Свитолина отказалась ехать на теннисный турнир в Москву - Фото
Элина Свитолина (фото - WTA)

Директор турнира сказал, что украинка Элина Свитолина сначала значилась в списке, а потом решила не лететь в Россию

Реклама
Реклама

Украинская теннисистка Элина Свитолина отказалась от участия в турнире Moscow River Cup в Москве. Об этом сообщил директор турнира Александр Островский, передает российский ресурс championat.com.

По его словам, сначала Свитолина значилась в списке приглашенных звезд и с ней подписали соглашение. Но потом украинка и ее команда "в силу известных всем причин политического характера" приняли решение не лететь в Россию. 

Элина Свитолина сейчас на пятой позиции в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

После участия украинского боксера Александра Усика в финальном бою Суперсерии в Москве его упрекнул вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко. Он считает, что участие украинцев в подобных мероприятиях в Москве создает для Запада и окружающих впечатление "дружбы" с Россией

Читайте также
"Реал Мадрид" - "Ливерпуль": финал Лиги чемпионов онлайн 26.05.2018Триумф на Паралимпиаде: как это было и сколько заплатят чемпионам 19.09.2016
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Элина Свитолина, Москва, теннис, турнир
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Харлан обошла россиянку и выиграла Кубок мира по фехтованию
Спорт Харлан обошла россиянку и выиграла Кубок мира по фехтованию
Ольга Харлан больше не чемпионка мира по фехтованию
Спорт Ольга Харлан больше не чемпионка мира по фехтованию
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 