Украинка Свитолина отказалась ехать на теннисный турнир в Москву

Элина Свитолина (фото - WTA)

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Директор турнира сказал, что украинка Элина Свитолина сначала значилась в списке, а потом решила не лететь в Россию

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Украинская теннисистка Элина Свитолина отказалась от участия в турнире Moscow River Cup в Москве. Об этом сообщил директор турнира Александр Островский, передает российский ресурс championat.com.

По его словам, сначала Свитолина значилась в списке приглашенных звезд и с ней подписали соглашение. Но потом украинка и ее команда "в силу известных всем причин политического характера" приняли решение не лететь в Россию.

Элина Свитолина сейчас на пятой позиции в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

После участия украинского боксера Александра Усика в финальном бою Суперсерии в Москве его упрекнул вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко. Он считает, что участие украинцев в подобных мероприятиях в Москве создает для Запада и окружающих впечатление "дружбы" с Россией