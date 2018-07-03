Баскетбол: матч квалификации ЧМ-2019 перерос в драку – видео

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Потасовка между игроками сборных Австралии и Филиппин завершилась удалением с паркета 13 спортсменов

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ассовая драка произошла во время матча квалификационного турнира чемпионата мира по баскетболу 2019 года между мужскими сборными Австралии и Филиппин. Поединок проходил в понедельник, 2 июля, в филиппинском Бокае, сообщает спортивный телеканал ESPN.

Потасовку спровоцировала стычка между атакующими защитниками двух команд – филиппинцем Роджером Погоем и австралийцем Крисом Гулдингом, в результате которой последний упал на пол. В ответ на это другой австралийский баскетболист, Дэниел Кикерт, ударил Погоя локтем.

После этого на площадку выбежали все игроки обеих команд – завязалась массовая драка. Некоторые болельщики начали забрасывать паркет разным мусором.

В итоге с площадки были удалены 13 баскетболистов – четверо австралийцев и девять филиппинцев. Игру продолжили три филиппинских и пять австралийских спортсменов. Вскоре из команды Филиппин на паркете остался только один человек, и матч был прекращен с результатом 89:53 в пользу Австралии.

Международная федерация баскетбола уже пообещала обеим сборным дисциплинарные взыскания в ближайшие дни.

Видео: YouTube

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Теги: спорт, драка, баскетбол, потасовка, массовая драка
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