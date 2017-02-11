В Киеве горит радиорынок на Караваевых дачах: фото, видео
11.02.2017, 13:22
В Киеве горит радиорынок около станции Караваевые дачи на улице Ушинского. Об этом сообщает Киев Оперативный.
На месте работают пожарные. На видео и фото пользователей видно густой дым над торговыми павильонами.
Причины возгорания пока не известны, о последствиях также не сообщается.
Фото: соцсети
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