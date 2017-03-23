В Киеве задержали мать, бросившую ночью коляску с двумя малышами
Правоохранители Киева в хостеле на ул. Гончара задержали 20-летнюю уроженку Ровенской области, которая накануне бросила своих двух маленьких детей на одной из столичных улиц. Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Киеве.
Задержанная объяснила, что приехала в Киев, чтобы трудоустроиться, однако малолетние дети ей мешали, и она решила от них избавиться. На проспекте Победы она свернула на неизвестную ей улицу и зашла во двор. Там она и оставила коляску с детьми.
Во время общения с правоохранителями, как отмечается, женщина сказала, что от детей она отказывается.
По данным пресс-службы, следственным отделом Шевченковского управления полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 135 Уголовного кодекса Украины - оставление в опасности. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.
Ранее сообщалось, что в ночь на 22 марта на улице Ванды Василевской возле одного из домов неравнодушные граждане обнаружили детскую коляску, в которой сидели две девочки. По предварительной информации, возраст одной из них около восьми месяцев, другой - около двух лет.
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