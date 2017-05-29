Опубликовано видео момента прорыва трубы в Киеве

Появилось видео момента прорыва трубы на Голосеевском проспекте в Киеве. Ролик опубликовала на своем сайте ТСН.

Согласно сообщению издания, Киевэнерго заявляет, что испытания трубы были плановые, и они не могли предвидеть, в каком месте может произойти прорыв.

Также в Киевэнерго отмечают, что труба не была диаметром в два метра, как утверждают пользователи сети, а составляла всего 80 см.

В пресс-службе предприятия заявили, что убытки пострадавшим будут компенсированы в установленном законодательством порядке.

Как сообщалось ранее, сегодня, 29 мая, в Киеве, на Голосеевском проспекте случилась крупная авария на водопроводе: прорвало напорную трубу, людей срочно выселяют из близлежащих домов.

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