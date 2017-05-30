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В Киеве прорвало очередной трубопровод: просела дорога - видео

30.05.2017, 16:35

Очередная авария на инженерных сетях Киевводоканала привела к разрушению дорожного покрытия на улице Старонаводницкой, в Печерском районе столицы. Об этом в Facebook сообщает районное дорожно-эксплуатационное управление Киевавтодора.

Согласно сообщению, из-за прорыва трубопровода под проезжей частью на дороге образовались просадки асфальтобетонного покрытия.

В Киевавтодоре отметили, что только в прошлом году этот участок улично-дорожной сети был отремонтирован в рамках выполнения среднего ремонта.

Коммунальщики также посетовали, что "не проходит и дня, чтобы в том или ином районе города из-за изношенности инженерных сетей не произошла авария и, как следствие, очередное разрушение покрытия проезжей части или тротуара".

29 мая 2017 года в Голосеевском районе Киева произошла крупная авария на водопроводе: прорвало напорную трубу.

Читайте также: Опубликовано видео момента прорыва трубы в Киеве

Видео: facebook.com/pechersksheu

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