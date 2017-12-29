В Киеве на Выдубичах горят МАФы: видео

В Киеве, возле автостанции Выдубичи загорелись торговые киоски. Об этом сообщает Киев Оперативный.

"Прямо сейчас горят МАФы возле автостанции Выдубичи. На месте бойцы ГСЧС", - говорится в сообщении.

На данный момент информации о пострадавших, а также о причинах пожара нет.

Сегодня с индийском городе Мумбаи по меньшей мере 14 человек погибли и 19 пострадали в результате крупного пожара в ресторане в многоэтажном здании.

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