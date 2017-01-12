Украинка с бандурой проникновенно спела хит Леонарда Коэна: видео

Украинская бандуристка Марина Круть спела под оригинальный звукоряд известную композицию "Hallelujah" канадского музыканта Леонарда Коэна. Об этом сообщает блог о новой украинской музыке LiRoom.

Кавер-версия легендарной песни была записана участницей группы KRUT из Хмельницкого в рамках проекта "Песня под Бандуру".

"Цель проекта - показать, что бандура может звучать современно. Проект раскрывает это дуэтами с известными музыкантами, которые мы планируем показать в этом году, и неожиданными версиями различных известных хитов разных эпох и периодов", - отметила исполнительница песни.

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Бандура - украинский народный струнный щипковый музыкальный инструмент. Изображения кобзы-бандуры известны с XII века.

Видео: Youtube

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