Украинка с бандурой проникновенно спела хит Леонарда Коэна: видео
Украинская бандуристка Марина Круть спела под оригинальный звукоряд известную композицию "Hallelujah" канадского музыканта Леонарда Коэна. Об этом сообщает блог о новой украинской музыке LiRoom.
Кавер-версия легендарной песни была записана участницей группы KRUT из Хмельницкого в рамках проекта "Песня под Бандуру".
"Цель проекта - показать, что бандура может звучать современно. Проект раскрывает это дуэтами с известными музыкантами, которые мы планируем показать в этом году, и неожиданными версиями различных известных хитов разных эпох и периодов", - отметила исполнительница песни.
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Бандура - украинский народный струнный щипковый музыкальный инструмент. Изображения кобзы-бандуры известны с XII века.
Видео: Youtube
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